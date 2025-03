Grainau (dpa/lby) - Ein Mann soll in einem Hotel in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) seinen 16 Jahre alten Sohn getreten haben, weil dieser nicht mit ihm Ski fahren wollte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher ging von leichten Verletzungen aus.