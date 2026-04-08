Körperverletzung: Streit um kaltes Essen eskaliert – Polizei ermittelt

Zwei Tage später kamen drei Personen zur Adresse des Mannes in Oberhaid (Landkreis Bamberg), um das Geld einzufordern. Im Hof kam es dann zum Streit und zu einer Rangelei. Der 28-Jährige schob dabei gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten das Fahrzeug der Besucher vom Hof und gegen eine Mauer.