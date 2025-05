Aschau im Chiemgau (dpa/lby) - Weil sie ihre minderjährige Tochter schwer verletzt haben soll, sitzt eine zuletzt in Aschau im Chiemgau lebende Frau in Untersuchungshaft. Die Frau soll ihre Tochter in einer Gemeinschaftsunterkunft im Streit mit einem Gegenstand angegangen haben, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Die Frau stehe unter dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.