Nürnberg (dpa/lby) - Ein 36-jähriger Mann hat in einem Zug von München nach Nürnberg randaliert, einen Zugbegleiter geschlagen und ihm blutverschmierten Speichel in den Mund gespuckt. Das teilte die Polizei mit. Später habe sich herausgestellt, dass der Angreifer an Hepatitis C erkrankt sei. Die Infektionskrankheit wird durch Blut übertragen.