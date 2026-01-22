Körperverletzung: Jugendlicher greift Mitschüler mit Schere an

Rednitzhembach (dpa/lby) - Mit einer Bastelschere soll ein Jugendlicher seinen Mitschüler im Landkreis Roth angegriffen haben. Auf dem Heimweg von der Schule in Rednitzhembach habe es am Mittwoch ein Gerangel zwischen zwei Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren gegeben, teilte die Polizei mit. Der Ältere habe dem Jüngeren eine spitze Bastelschere in den Oberschenkel gerammt. Der Verletzte sei zu Boden gegangen, seine Wunde wurde vom Notarzt versorgt. Er kam in eine Klinik.