Körperverletzung: Jugendlicher greift Mitschüler mit Schere an

Jugendlicher greift Mitschüler mit Schere an

Ein Streit zwischen zwei Schülern eskaliert: Ein Gerangel nach der Schule endet für einen von ihnen im Krankenhaus.

Weil er von seinem Mitschüler eine Schere in den Oberschenkel gerammt bekam, musste ein 14-Jähriger ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Rednitzhembach (dpa/lby) - Mit einer Bastelschere soll ein Jugendlicher seinen Mitschüler im Landkreis Roth angegriffen haben. Auf dem Heimweg von der Schule in Rednitzhembach habe es am Mittwoch ein Gerangel zwischen zwei Schülern im Alter von 14 und 15 Jahren gegeben, teilte die Polizei mit. Der Ältere habe dem Jüngeren eine spitze Bastelschere in den Oberschenkel gerammt. Der Verletzte sei zu Boden gegangen, seine Wunde wurde vom Notarzt versorgt. Er kam in eine Klinik. 

Laut Polizei kam heraus, dass es zuvor bereits einen Streit zwischen den beiden Jugendlichen gegeben hatte. Dabei sei der 14-Jährige mit einem Kugelschreiber auf seinen Mitschüler losgegangen. Beide müssten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, hieß es.