Aschaffenburg (dpa/lby) - Bisher unbekannte Jugendliche haben in Aschaffenburg einen Böller auf einen Jungen geworfen und ihn leicht verletzt. Der Feuerwerkskörper landete in seiner Kapuze, wie die Polizei mitteilte. Der Böller sprühte Funken und verletzte den 12-Jährigen am Hinterkopf. Zudem wurde seine Kleidung beschädigt. Die drei Jugendlichen flüchteten am Samstag in unbekannte Richtung. Sie sollen 14 bis 15 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.