Im Rückwärtsgang gegen den Streifenwagen

Als die Polizei in Eging am See (Landkreis Passau) eintraf, habe der 31-Jährige bei eingeschaltetem Motor in seinem Auto gesessen. Nach der Aufforderung, den Motor auszuschalten, sei er plötzlich rückwärts gefahren und in den dahinter geparkten Streifenwagen geprallt. Einer ersten Schätzung zufolge sollen sich die Schäden an beiden Autos auf etwa 4.000 Euro belaufen.