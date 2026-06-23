Neutraubling (dpa/lby) - Einsatzkräfte haben die Leiche eines vermissten Mannes im Guggenberger See (Landkreis Regensburg) gefunden. Der 29-Jährige war am Sonntag von einem Stand-up-Paddle-Board gefallen und nicht mehr aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Er war zusammen mit einem 30-Jährigen auf dem Board. Sein Begleiter stürzte ebenfalls, tauchte aber direkt wieder auf. Die Suchmaßnahmen am Unglückstag mit Tauchern, Booten und Sonargeräten wurden zunächst abgebrochen. Zwei Tage später bargen Taucher die Leiche des Mannes.