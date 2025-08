„Negativ bis aussichtslos für die nächsten zehn Jahre“ – das ist die nüchterne Aussage, die in der Stadtratssitzung jüngst zum Ausbau oder zur Reparatur der Körnergasse in Kaltensundheim getroffen wurde. Bürgermeister Erik Thürmer antwortete damit auf eine Anfrage von Anwohner Fabian Wagner. Der junge Familienvater, der in der Körnergasse ein Anwesen ausgebaut hat, wollte wissen, wann die Straße saniert wird. Er berichtete über Hochwasser in seinem Hof, weil der Kanal eingebrochen war und darüber, dass man „schauen muss, sich nicht die Füße zu brechen“. Weitere Anwohner können ebenfalls ein Lied von dem schlechten Zustand singen, zeigte sich bei einem Fototermin der Heimatzeitung.