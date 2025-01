Kleinreden wollte die Kraftprobe mit dem schottischen Fußball-Meister freilich auch niemand. "Natürlich ist City eine Riesennummer, aber Celtic ist auch eine heiße Nummer", sagte Sportdirektor Christoph Freund, der die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon in der Schweiz live verfolgte: "Uns erwarten zwei intensive Spiele." Die Marschroute für die zwei Partien am 11./12. und 18./19. Februar übermittelte der Ur-Bayer Thomas Müller auf Englisch nach Schottland: "Let’s rock it!"