Königsklasse der Frauen Bayern im Champions-League-Viertelfinale, Wolfsburg verliert

Am letzten Spieltag der Ligaphase schafften die deutschen Meisterinnen aus München durch einen 3:0 (2:0)-Sieg gegen Valerenga IF aus Norwegen noch den Sprung unter die besten Vier der Tabelle. Die "Wölfinnen" fielen durch ein 1:2 (1:1) gegen den FC Chelsea sogar noch auf Rang neun der Tabelle zurück.