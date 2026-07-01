Gotha/Worms - Schauspieler André Eisermann ("Schlafes Bruder") verkörpert in einem Open-Air-Projekt in Thüringen "die Zeit" - und beschäftigt sich aktuell besonders mit dem Thema Vergänglichkeit. "Was ich über die Zeit gelernt habe? Dass sie kostbar ist. Und dass sie eigentlich das Einzige ist, was wir besitzen - wenn auch begrenzt", sagte Eisermann in Gotha. Dort steht der 58-jährige Wormser in "Königshaut" vom 2. bis 4. Juli auf der Bühne. Das Stück verbindet Theater, Musik und moderne Projektionstechnik.