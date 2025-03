Königlicher Fokus: Leseparty verspricht keine Märchen

Wie märchenhaft ist eigentlich das Leben einer echten Königin? Das Leben der Therese von Bayern war oftmals so weit weg von der Romantik, die so einem Leben am Hofe literarisch und filmisch heute zugeschrieben wird. In Carolin Philipps’ Buch „Therese von Bayern. Eine Königin zwischen Liebe, Pflicht und Widerstand“ ist beschrieben, wie es Therese, einst Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, nach einer behüteten Kindheit zwischen Seidingstadt und Hildburghausen an der Seite ihres Mannes Ludwig I. erging. Da gibt es Liebesbeteuerungen und Demütigungen, Hoffnung und Enttäuschung, Tränen, die verborgen werden mussten, Armreife, die blutige Spuren hinterließen. Aber es gibt auch diese unendliche Mutterliebe, die vieles erdulden und ertragen ließ. Und da waren solidarische Adelsdamen, ein Volk, das Therese liebte.