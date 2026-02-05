Königlicher Besuch Schwedische Königin besucht nach ihr benannte Klinikstation

Flensburg - Königin Silvia von Schweden ist zu Gast in Flensburg. Sie besucht bis Freitag zwei Einrichtungen, die mit ihrem Namen in Verbindung stehen. Am Donnerstagnachmittag besuchte sie das Malteser-Krankenhauses St. Franziskus und die Station Silvia - eine Spezialstation für Menschen mit Demenz, die gleichzeitig wegen einer anderen akuten Erkrankung einer Behandlung im Krankenhaus bedürfen. "Endlich, endlich bin ich in Flensburg", sagte die Königin. Sie freue sich sehr, die nach ihr benannte Station kennenlernen zu dürfen.