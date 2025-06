Es war kein leichtes Jawort, das Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahr 1810 zu geben hatte – und das lag nicht nur an der politischen Tragweite ihrer Verbindung mit Kronprinz Ludwig von Bayern. Im zweiten Paragrafen des Heiratsvertrags war eigentlich alles geregelt: Therese, Protestantin, sollte in der katholischen Residenzstadt München ihre Religion weiter ausüben dürfen – samt eigenem Priester und Kapelle. So weit, so fortschrittlich. Doch Ludwig, der gerne romantisch schwärmte, erwies sich in diesem Punkt als wenig tolerant. Er verlangte von Therese den Verzicht auf beides. Und nicht nur das: Sie sollte auch noch selbst ihren Eltern und seinem Vater mitteilen, dass sie „freiwillig“ darauf verzichte.