Als der Eilbote aus München am 14. Oktober 1825 abends in Bad Brückenau ankam, wo Therese und Ludwig mit ihren Kindern den alljährlichen Familienurlaub verbrachten, sprach er das Kronprinzenpaar ganz unerwartet mit „Eure Majestäten“ an. Ludwigs Vater, König Maximilian Joseph I. war in der Nacht des 13. Oktobers gestorben. Es gab keine offizielle Krönung für die beiden mit dem feierlichen Aufsetzen der Krone und Ähnlichem wie bei heutigen Monarchen. Ludwig und Therese wurden über Nacht zu König und Königin von Bayern, in dem Moment, wo Ludwigs Vater starb. Es gab auch keine Feiern wie bei der Hochzeit, da Ludwig I. wegen des Todes seines Vaters eine einjährige Hoftrauer vom 18. Oktober 1825 bis zum 18. Oktober 1826 verhängte.