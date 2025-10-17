„Seit fünf und zwanzig segensreichen Jahren Gab Gott Therese uns zur Königin, Und Tugend, Milde, Huld und Güte waren Vereint mit hehrem königlichem Sinn. Durch Sie ward unsers Königs Wunsch erfüllet. Und heut hat dieser Tag sich uns enthüllet; Mit Jubel grüßet ihn das treue Volk.“ So oder so ähnlich lauteten die zahllosen Jubelgedichte, die in den Städten Bayerns anlässlich der Silbernen Hochzeit des Königspaares verfasst und in Theatern, auf Feiern und anderen Veranstaltungen öffentlich vorgetragen wurden. Für einige Tage war die massive Kritik am Verhalten des Königs in den Hintergrund getreten. »Sehet an das von Gott gezeichnete Scheusal, den König Ludwig von Baiern, das Schwein, das sich in allen Lasterpfützen von Italien wälzt« so kritisierte der Dichter Georg Büchner den bayerischen König offen im »Hessischen Landboten« 1834 und sprach damit aus, was die Mehrheit des Volkes dachte.