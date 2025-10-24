Wenn man heute durch den Schlosspark Hildburghausen spaziert, vorbei am Luisen-Denkmal, wirkt das Bild der Monarchie wie ein Märchen: Könige und Königinnen, geeint im Glanz ihrer Zeit, erhaben über die Sorgen des Alltags. Doch die Geschichte lehrt anderes – und selten so eindrücklich wie am Beispiel von König Ludwig I. von Bayern und seiner Gemahlin Therese. Ihre Ehe war keine romantische Idylle, sondern ein jahrzehntelanger Balanceakt zwischen Pflicht und persönlichem Schmerz. Therese, die in den Augen ihrer Kinder das Idealbild mütterlicher Güte verkörperte, trug eine Last, die sie nie öffentlich zeigte. „Das Beyspiel der Ehe unserer theuren Eltern…“ schrieb ihre Tochter Adelgunde – ohne zu wissen, wie viel Stärke ihre Mutter aufbringen musste, um diesen Schein zu wahren.