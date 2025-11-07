Ende 1846 verliebte Ludwig sich leidenschaftlich in die Tänzerin Lola Montez. Er kaufte ihr in unmittelbarer Nähe der Residenz ein Haus, ging dort täglich ein und aus. Sie ignorierte Gesetze, kam straffrei davon, während jeder, der dagegen protestierte, bestraft wurde. Ludwig ließ keine Kritik an seiner Geliebten zu. Er verlieht ihr den Titel einer Gräfin und verlangte von Therese, Lola bei Hofe zu empfangen. Auch ihren Kindern sollte sie vorgestellt werden.