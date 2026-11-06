Draußen ist Wedding. Drinnen hat jemand die Zeit zurückgedreht. Gründerzeitmöbel, die Eleganz der Belle Époque, Schönheit bis in alle Winkel: Im Ballhaus Wedding möchte man von einem Raum in den nächsten streifen und überall noch ein wenig bleiben. Es ist ein Haus, das der Gegenwart für ein paar Stunden den Zutritt erschwert. Doch dann beginnt Carolin Philipps zu erzählen. Und mit einer Königin, die vor 250 Jahren geboren wurde, kommt uns das eigene Leben erstaunlich nah.Luise von Preußen. Schön, verehrt, früh gestorben. Ein Gesicht, auf das sich ganze Generationen verständigen konnten. Anmut und Güte, eine Frau zum Anschauen und Bewundern. Wie es ihr hinter diesem Bild erging, störte die Verehrung lange wenig. Im Ballhaus Wedding bekommt sie am Mittwochabend ihr Innenleben zurück.