Hildburghausen im Spätsommer: Die Stadt bereitet sich auf das traditionelle Theresienfest und den Michaelismarkt vor – und währenddessen weht in der Innenstadt ein neuer, unerwarteter – irgendwie königlicher – Zauber. Zwischen Modepuppen und Auslagen, zwischen Alltäglichem und Geschäftigem blitzt schon bald royale Kunst auf. Königin Therese, einst Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und vor genau 200 Jahren im Oktober zur Königin von Bayern gekrönt, erobert sich ihre Heimatstadt zurück – frisch gedacht, frei interpretiert, vielstimmig gemalt.