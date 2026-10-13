Königin der Weltrekorde Die Jagd nach verrückten Rekorden

Rekord in Gefahr trotz Glücksbringer

Bei Rekordversuch Nummer sieben gerät sie plötzlich aus dem Tritt. Das Binden eines Kampfsportgürtels in unter 4,33 Sekunden will ihr auch nach etlichen Versuchen nicht gelingen.

Dabei trägt Palina Glebova dafür sogar einen Glücksbringer: ihre alten Taekwondo-Schuhe. "Die habe ich seit fast 20 Jahren. (...) Das war mein allererstes Paar, dementsprechend sehen die schon aus. Ich habe die Sohle schon von allen Seiten geklebt mit Sekundenkleber. Aber die funktionieren immer noch."

Wieder und wieder bindet sie den schwarzen Kampfsportgürtel - zu langsam. Irgendwann komme die Nervosität und die Handgriffe werden unsauber, erklärt sie zwischen den Versuchen. Sie versucht, sich vergeblich durch Atemübungen zu fokussieren. Schließlich vertagen Glebova und Alexander die Aufgabe. Den Versuch wird sie ein paar Wochen später wiederholen und schaffen. Für den Moment muss sie das Scheitern hinnehmen.

Es muss weitergehen und das am besten mit Versuchen, die gelingen. Die Showkampfkünstlerin kickt rote High Heels in einen Basketballkorb und zertritt beim Seilspringen mit einem Jump-Kick Bretter, die ihr von mitspringenden Helfern gehalten werden.

Die Krönung

Auch ihr letzter Versuch an diesem Tag dreht sich um zerbrochene Bretter. Doch anstatt sie zu kicken, möchte sie die Bretter nun anders zerschmettern. Von ihrer Freundin wird ihr dafür ein 200 Gramm schweres Gewicht in die Haare geflochten. Mit einer schnellen kontrollierten Drehung wirbelt sie das Gewicht um die eigene Achse und zerbricht Brett für Brett. Nach einer Minute liegen 15 halbierte Bretter auf dem Boden.

Palina Glebova und ihr Team freuen sich über die vielen geglückten Rekordversuche. Doch auch die Anstrengung des langen Tages sieht man ihnen an. Über sechs Stunden haben sie versucht, die Rekordjägerin zu pushen. Stolz setzt Trainer Joe Alexander seinem Schützling eine goldene Plastikkrone auf und überreicht Glebova einen Blumenstrauß auf dem Parkplatz vor der Autohalle. "Für mich ist das ein Wahnsinns-Gefühl", schwärmt die Sportlerin glücklich.