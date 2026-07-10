Kölsch-Rocker: BAP feiert 50-Jähriges mit Stadion-Konzert in Köln

"Dieses Stadion ist irgendwie mein Wohnzimmer, ich bin hier alle zwei Wochen um die Heimspiele des 1. FC Köln zu gucken, ich habe hier viele Konzerte miterlebt und drei Mal vor den Rolling Stones gespielt. Jetzt als Topact auf der Bühne zu stehen und einen ganzen Abend zu bestreiten, ist noch einmal etwas ganz Neues. Da kribbelt's schon enorm."