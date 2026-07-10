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Kölsch-Rocker BAP feiert 50-Jähriges mit Stadion-Konzert in Köln

In diesem Jahr ist Wolfgang Niedecken 75 geworden, seine Band BAP wird 50. Dieser Anlass muss natürlich gebührend gefeiert werden. Warum für den Rocker ein Traum in Erfüllung geht.

Kölsch-Rocker: BAP feiert 50-Jähriges mit Stadion-Konzert in Köln
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Wolfgang Niedecken feiert das 50-jährige BAP-Jubiläum mit einem Konzert im Rheinenergie-Stadion (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

Köln - Zum 50-jährigen Bestehen von BAP tritt Wolfgang Niedecken mit der Band heute Abend (18.00 Uhr) im Kölner Rheinenergie-Stadion auf. "Mit diesem Konzert geht schon auch ein Traum in Erfüllung", sagte Niedecken der Deutschen Presse-Agentur. 

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"Dieses Stadion ist irgendwie mein Wohnzimmer, ich bin hier alle zwei Wochen um die Heimspiele des 1. FC Köln zu gucken, ich habe hier viele Konzerte miterlebt und drei Mal vor den Rolling Stones gespielt. Jetzt als Topact auf der Bühne zu stehen und einen ganzen Abend zu bestreiten, ist noch einmal etwas ganz Neues. Da kribbelt's schon enorm."

Die Kölschrock-Band BAP feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Niedecken selbst ist im März 75 geworden. Ende November beginnt eine neue Tournee durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Titel "Zielgerade".