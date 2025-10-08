Kölner Kult-Band: BAP geht zum 50. auf Jubiläums-Tour

Der Titel der Jubiläums-Tour lautet "Fünfzig Jahre BAP - Die Zielgerade" - ein Hinweis auf den bevorstehenden Abschied von der Bühne? Frontmann Wolfgang Niedecken, der kommendes Jahr auch noch seinen 75. Geburtstag feiert, sagt dazu: "Man muss realistisch bleiben: Solch große Tourneen zu planen, ist immer eine Wette auf die Zukunft. Lasst uns jetzt erst mal gemeinsam unser Jubiläum feiern. So eine Zielgerade kann unter Umständen länger sein als man denkt, und unsere hat gerade erst angefangen."