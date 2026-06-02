Kölner Dom Von Ablehnung bis Verständnis - Promis zum Dom-Eintritt

Günter Wallraff hat gemischte Gefühle

Günter Wallraff (83) hat gemischte Gefühle bei dem Gedanken, dass ein kurzer Abstecher in den Dom bald nicht mehr so ohne weiteres möglich sein soll. "Ich gehe manchmal spontan in den Dom, um innezuhalten", berichtet der Enthüllungsjournalist ("Ganz unten"). Das sei dann kein klassisch touristischer Besuch, aber auch kein Beten im strengen Sinne, wie es auch in Zukunft kostenlos bleiben soll. Für Wallraff stellt sich die Frage, wie man da die Grenze ziehen und beide Gruppen auseinanderhalten will. Er sehe aber ein, dass der Unterhalt viel Geld koste, sagt er. "Und ich betrachte es auch als problematisch, wenn da Touristen reinschneien wie in jede andere Attraktion, zum Beispiel ins Schokoladen-Museum oder Disneyland."