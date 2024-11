Köln - Nach einem Stromausfall läuft die Deutzer Kirmes in Köln wieder ohne Probleme. "Seit 12.00 Uhr ist der Kirmesfestplatz wieder in voller Bewegung", teilte ein Pressesprecher. Am Freitagabend hatte der Stromausfall zu einer vorübergehenden Schließung geführt. Gegen 18.00 Uhr fiel plötzlich das Licht aus, die Fahrgeschäfte standen still. Einige Gäste saßen fest, konnten jedoch unverletzt befreit werden.