Wirtschaftliche Probleme, verbunden mit Stellenabbau oder gar Insolvenzen, haben derzeit nicht nur Firmen in der Autoindustrie. Leere Flächen gibt es auch im Industriegebiet Thüringer Tor (ITT) vor den Toren der Grabfeldgemeinde Queienfeld. 56 Jahre Erfahrung in ihrer Betriebsgeschichte – und offenbar kluges Management – haben die Firma Köberlein & Seigert davor bewahrt. Im Gegenteil. Nicht ohne Stolz sagt Firmenchef Reiner Holzmann: „Viele Firmen bauen derzeit etliche Stellen ab, um eine Insolvenz zu vermeiden. Wir konnten in den letzten Jahren kontinuierlich aufbauen – unsere Belegschaft ebenso wie unser Auftragsvolumen.“