Kochbücher spiegeln Haltungen Pfauenpastete, Reiherbrust - und magere Kochkompetenz

Zumindest zu Beginn des TV-Kochshow-Booms waren die Macher am Herd dann auffällig häufig männlich, sagt van Leewen. Heute sei Kochen für viele auch Kommunikation, die Küche oft eine Wohnküche. In der Pandemie habe es einen stärkeren Trend zum Selbstkochen gegeben, insgesamt sei das aber auf dem Rückzug. Der Kochbuch-Markt brumme dennoch, oft seien die Rezepte eingebettet in Lifestyle-Themen - Reisen, Yoga, Fotostrecken.

Aktuell steht es nicht gut um die Kulturtechnik Kochen

Wie sieht es also heute aus beim Kochen? "Wir beobachten eine starke Wissenserosion", berichtet Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder von der Uni Regensburg. Also sinkende und fehlende Kompetenzen rund um Lebensmittel, Zutaten und Zubereitung.

Es gebe eine breite Skala, meint Hirschfelder: "Mit der Segmentierung der Gesellschaft haben wir auch eine Segmentierung in den Praktiken der Ernährung." Zubereitung falle vielfältig aus, ebenso der Stellenwert des Kochens. Und: "Wir haben auch prekäres Essen in Deutschland." Schwierige Lebenslagen und Einkommensarmut ließen tendenziell mehr Menschen aus Preisgründen zu ungesunden und kalorienreichen Lebensmitteln greifen.

Längst nicht immer hänge Kochkompetenz vom Bildungsniveau ab, auch unter Top-Gebildeten fehlten dazu mitunter Lust und Fähigkeit, sagt der Ernährungsforscher. Das Feld sei unübersichtlich. Für manche gehe es schon als Kochen durch, wenn sie ein Fertiggericht aufwärmten. Jüngere machten sich im Netz, etwa über Social Media kundig. Mit der Zuwanderung sei die Esskultur vielfältiger geworden.

Ernährungsbildung ist auch für den Nachwuchs wichtig

In der Generation der Babyboomer sei Kochen "weiblich konnotiert". Männer kommen hingegen häufig nicht über Basiskompetenzen hinaus - Kartoffeln kochen oder eine Frikadelle braten, wie Experte Hirschfelder erläutert. In der jüngeren Generation sei dann mehr Gleichberechtigung eingezogen. Zugleich landeten hier aber häufiger Fertiggerichte in der Küche.

Auch Mira van Leewen sieht schwindende Fähigkeiten vor allem unter den Jüngeren. "Da müsste man dringend nachjustieren, Ernährungsbildung ist sehr wichtig und sollte auch in der Schule unterrichtet werden." Heute fehle oft die Zeit, mit dem Nachwuchs das Kochen daheim über wiederholtes Üben zu vermitteln. "Informelles Wissen geht verloren." Was sich hingegen wohl nie ändern werde: "Essen ist ein sehr emotionales Thema."