An der Steigerung der Polizistenzahl auf 9.000 will die neue Regierung nicht rütteln. Die Standorte mit Krankenhäusern sollen als regionale Gesundheitsstandorte erhalten werden.

Wirtschaft: Mehr Freiheit - weniger Bürokratie

Angesichts der wirtschaftlichen Schwäche in Deutschland will die Koalition neue Industriebetriebe - auch aus der Rüstungsbranche - nach Brandenburg holen. Im Koalitionsvertrag heißt es auch, die Standorte der Stahlproduktion sollen unterstützt werden.

"Wir ziehen hier alle Register", sagte Redmann über Anstrengungen für eine Erholung der Wirtschaft. Dabei solle es um mehr Freiheit für die Wirtschaft, schnellere Planungsverfahren und weniger Bürokratie gehen.

Die Parteien haben das Wort

Die neue Regierung könnte in der nächsten Landtagssitzung in zwei Wochen vereidigt werden. Die SPD plant am 14. März einen Landesparteitag. Die CDU will ihre Mitglieder bis zum 13. März zum Koalitionsvertrag befragen.

Insgesamt dürfte es weniger Streitthemen geben als mit dem früheren SPD-Partner, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Bei der Unterstützung der Bundeswehr und der Notwendigkeit eines Verfassungstreue-Checks für Beamte sind sich beide Parteien einig.

Warum ist eine neue Regierung nötig?

Am 6. Januar war die SPD/BSW-Koalition nach dem Austritt mehrerer Abgeordneter aus dem BSW und der BSW-Fraktion zerbrochen. Mit dem Wechsel zweier Ex-BSW-Abgeordneter in die SPD-Fraktion haben SPD und CDU zwei Stimmen Mehrheit. Beide Parteien regierten in Brandenburg schon von 1999 bis 2009 und - mit den Grünen - von 2019 bis 2024 zusammen.

Die beiden Partner loben gegenseitig das gewachsene Vertrauen. Woidke und Redmann betonen nicht nur die Übereinstimmung bei Werten. "Ich habe den Eindruck, dass wir auch ein gemeinsames Fundament dadurch finden, dass wir beides Landeier sind."