Berlin/Nürnberg (dpa/lby) - Nürnberg soll ein NSU-Dokumentationszentrum bekommen. Über die Schaffung einer entsprechenden Einrichtung, die die Erinnerung an die Verbrechen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" wach halten, an seine Opfer erinnern und den rechtsextremen NSU-Komplex aufarbeiten soll, wird schon länger diskutiert. Nun heißt es im frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag in Zeile 2729: "Wir schaffen ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg."