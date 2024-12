"Das klingt erstmal positiv", sagte er. Kritisch sei aber, dass sich vieles in dem Koalitionsvertrag noch im Bereich der Absichtserklärungen bewege. "Man hätte es schon gerne konkreter gesehen", so Sattler, der Präsident der Technischen Universität Ilmenau ist. Es sei auch nicht festgelegt, in welchem Rahmen die Zuweisungen des Landes an die Unis künftig jährlich steigen solle. Bislang sind vier Prozent festgesetzt. "Damit könnten wir gut leben, wenn die anderen Dinge umgesetzt werden", sagte Sattler. Gut sei grundsätzlich, dass das System der festen Steigerungsraten beibehalten werde. Das gebe Planungssicherheit.