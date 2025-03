Dobrindt bekräftigt Plan für Zurückweisungen an den Grenzen

Dobrindt bekräftigte auch den Kurs der Union in der Migrationspolitik. "Die Migrationswende wird es geben." Dazu haben man schon in den Sondierungen Vereinbarungen getroffen, die man in der Koalitionsvereinbarung nachschärfen werde. "Es wird Zurückweisungen an den Grenzen geben", betonte Dobrindt. Es sei im Interesse Deutschlands, dass Nachbarländer ihrerseits an den Außengrenzen zurückwiesen. Es müsse sich ein "Dominoeffekt" einstellen.