Koalitionspläne: Sachsens Ärzte warnen vor weiten Wegen in volle Praxen

Hinzu komme, dass Menschen, die in unterversorgten oder schlecht versorgten Regionen Sachsens leben, mitunter weite Wege in Kauf nehmen müssten, um dann überhaupt eine Krankschreibung zu bekommen. "Da muss im Vogtland vielleicht einer 35 Kilometer in die Hausarztpraxis fahren, um sich einen Zettel abzuholen", so Ostendorf. Zwar sei die Übermittlung einer Krankschreibung an die Kassen mittlerweile digital möglich. Dennoch brauche es den Koalitionsplänen nach die persönliche Vorstellung in der Praxis. Das sei auch nicht mehr zeitgemäß, da in Zeiten des Klimawandels auch die Vermeidung unnötiger Emissionen eine Rolle spiele.