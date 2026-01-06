Koalitionskrise: SPD/BSW-Koalition in Brandenburg vor dem Ende?

Platzt die Koalition?

Wenn die BSW-Fraktion kein formelles Bekenntnis zur Koalition abgibt - und das ist nicht absehbar - könnte die SPD erklären, dass eine stabile und sichere Koalition nicht mehr zu erwarten sei. Sie will eine hundertprozentige Zusage zum gemeinsamen Bündnis. Ex-BSW-Landeschef Crumbach macht mit seinem Wechsel den Weg für eine Koalition aus SPD und CDU denkbar. Er gehe davon aus, dass die SPD mit der CDU Koalitionsgespräche führen werde, sagte er. Die CDU fordert aber erst einmal Klarheit von SPD und BSW.