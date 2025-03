Koalitionsbildung Söders Wunschkandidat gibt Rennen um Agrarministerium auf

Felßner war vor mehr als einem Jahr in seiner Eigenschaft als oberster Präsident des bayerischen Bauernverbandes bekanntgeworden, als er selbst in die Rolle des Demonstranten schlüpfte und sich an vorderster Front an den Bauernprotesten gegen die Abschaffung von Agrarsubventionen beteiligte. Bei den Protesten wurde von Landwirten häufig der Bogen überspannt, unter anderem wurden symbolisch "Ampeln" an Galgen aufgehängt.