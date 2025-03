München - Nach dem Rückzug seines Wunschkandidaten Günther Felßner hält CSU-Parteichef Markus Söder am Interesse seiner Partei am Agrarressort innerhalb der Bundesregierung fest. Welche Person das Ministeramt ausfüllen könnte, wollte Söder nicht sagen. Das werde nun erst am Ende der Koalitionsverhandlungen entschieden, sagte Söder in München. Am Ende werde er selbst als Parteichef die Entscheidung treffen, betonte der bayerische Ministerpräsident.