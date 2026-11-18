Wie soll der Spritpreisdeckel konkret aussehen?

Wie viel Autofahrer damit sparen, ist auch nach dem Beschluss der Koalitionsspitzen offen. Ein bisheriger Entwurf Reiches sah sehr hohe Hürden für den Einsatz vor. Kritiker vor allem aus der SPD warfen ihr vor, der Preisdeckel wäre nie zum Einsatz gekommen. Jetzt ist weiter offen, unter welchen Voraussetzungen ein Preisdeckel wirken und welche Entlastungen er bringen könnte.

Im Beschluss der Koalition heißt es, die Versorgungssicherheit müsse zu jeder Zeit gewährleistet sein. Die Länder sollen "örtlichen Besonderheiten" Rechnung tragen können, indem sie sowohl höhere als auch niedrigere regionale Höchstpreise bestimmen können. Das zielt auf Raffinerien - Reiche hatte vor negativen Folgen eines Preisdeckels gewarnt. "Werden Höchstpreise zu niedrig angesetzt, können Kraftstofflieferungen unwirtschaftlich werden. Importe könnten ausbleiben und Versorgungsengpässe entstehen", hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Was ist mit der Einkommensteuer?

Die Koalition will die Einkommensteuer reformieren, so dass vor allem Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen weniger zahlen. Wer richtig viel verdient, soll tiefer in die Tasche greifen. Anders als in den Vorjahren wird für sie auch die Steuermehrbelastung durch die Inflation nicht vollständig ausgeglichen. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte. Ganz abgeschrieben ist das aber womöglich nicht: Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat bereits deutlich gemacht, dass man diesen Ausgleich auch im Laufe des nächsten Jahres rückwirkend beschließen könnte. Falls das Geld da ist.