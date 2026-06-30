Koalitionsausschuss: Regierungschef Kretschmer will mehr Reformen im Bund

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dringt auf mehr Tempo beim Reformpaket der schwarz-roten Bundesregierung. "Ich sehe keine Reformen in Berlin. Ich sehe das Kürzen und Konsolidieren von Haushalten, aber keine Reformanstrengungen", sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. Das Beispiel Volkswagen zeige, "wie dramatisch" es sei, wenn Produktion ins Ausland verlagert werde und die Nachfrage einbreche. Die Koalition aus Union und SPD berät am Mittwoch im Koalitionsausschuss über Reformen - unter anderem der Einkommensteuer.