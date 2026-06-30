Koalitionsausschuss: Regierungschef Kretschmer will mehr Reformen im Bund

Der CDU-Politiker hält einen anderen wirtschaftspolitischen Kurs für notwendig. "Daraus kommt man nur mit einer anderen Wirtschaftspolitik, und die besteht darin, dass Energie kein teures, knappes Gut ist, dass wir alles weglegen, was Wirtschaften in Deutschland teuer macht", sagte Kretschmer. "Das fängt mit sehr vielen staatlichen Regulierungsmaßnahmen an, beispielsweise bei den Baustandards, die in Deutschland viel teurer sind als in anderen europäischen Ländern."