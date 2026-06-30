 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Regierungschef Kretschmer will mehr Reformen im Bund

Koalitionsausschuss Regierungschef Kretschmer will mehr Reformen im Bund

Union und SPD im Bund verhandeln über Reformen. Sachsens Ministerpräsident gehen die Bemühungen bisher nicht weit genug. Er macht einen Vorschlag.

Koalitionsausschuss: Regierungschef Kretschmer will mehr Reformen im Bund
1
Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) äußert sich zu Reformen im Bund. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dringt auf mehr Tempo beim Reformpaket der schwarz-roten Bundesregierung. "Ich sehe keine Reformen in Berlin. Ich sehe das Kürzen und Konsolidieren von Haushalten, aber keine Reformanstrengungen", sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. Das Beispiel Volkswagen zeige, "wie dramatisch" es sei, wenn Produktion ins Ausland verlagert werde und die Nachfrage einbreche. Die Koalition aus Union und SPD berät am Mittwoch im Koalitionsausschuss über Reformen - unter anderem der Einkommensteuer.

Nach der Werbung weiterlesen

Der CDU-Politiker hält einen anderen wirtschaftspolitischen Kurs für notwendig. "Daraus kommt man nur mit einer anderen Wirtschaftspolitik, und die besteht darin, dass Energie kein teures, knappes Gut ist, dass wir alles weglegen, was Wirtschaften in Deutschland teuer macht", sagte Kretschmer. "Das fängt mit sehr vielen staatlichen Regulierungsmaßnahmen an, beispielsweise bei den Baustandards, die in Deutschland viel teurer sind als in anderen europäischen Ländern."

Kretschmer lobt Vorschlag für Mehrarbeit

Der sächsische Regierungschef hält längeres Arbeiten für eine Option. "Da bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass Mercedes jetzt einen Vorschlag gemacht hat, dass sie sagen: Wir wollen nicht Produktion reduzieren, wir wollen, dass alle zum gleichen Lohn mehr arbeiten", sagte Kretschmer. "Ich hoffe, dass sich diese Initiative von Mercedes durchsetzt und dass wir ´rauskommen aus dem Stillstand."

Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hatte in der vergangenen Woche wettbewerbsfähigere Arbeitskosten angeregt. Er sagte dem "Handelsblatt": "Wir sollten ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen." In der deutschen Autoindustrie ist bei tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard.