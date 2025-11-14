Koalitionsausschuss Grüne Kritik und Luftfahrt-Lob für schwarz-rote Beschlüsse

Neue Gaskraftwerke

Sie sollen künftig als Reserve einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, weil keine Sonne scheint und kein Wind weht. Damit sich die Investitionen für Energieunternehmen rechnen, soll es eine staatliche Förderung geben. Dieser muss die EU-Kommission zustimmen. Auch hier erwartet die Koalition bald grünes Licht.

Merz sagte, im nächsten Jahr sollten acht Gigawatt ausgeschrieben werden und die Kraftwerke bis 2031 in Betrieb gehen. Sie sollten technisch in der Lage sein, auch Wasserstoff zu nutzen und im Einklang mit den Klimazielen bis spätestens 2045 technologieoffen dekarbonisiert zu werden, also so umgestellt, dass sie ohne Kohlenstoff-Emissionen arbeiten.

Deutschlandfonds

Unter seinem Dach sollen mehrere im Koalitionsvertrag vorgesehene Finanzierungsinstrumente miteinander verbunden werden, um private Investitionen anzureizen. Klingbeil sagte, s solle eine "Andock-Stelle" für privates Kapital geschaffen werden, etwa in den Bereichen Energie, Resilienz oder für Start-ups im Bereich der Sicherheitspolitik. Bei der Finanzierung von jungen, innovativen Firmen hinkt Deutschland international hinterher.