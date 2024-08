Koalitionen: Kretschmer und Redmann kritisieren BSW-Chefin Wagenknecht

Redmann stellt Regierungswillen von Wagenknecht in Frage

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Brandenburg am 22. September, Jan Redmann, sagte: "Mir ist unklar, ob das BSW überhaupt in den Ländern ernsthaft regieren möchte." Wenn dem so wäre, müsse sich das BSW auf landespolitische Diskussionen einlassen. Er habe aber "den Eindruck, dass Sahra Wagenknecht gerade Positionen auf der Bundesebene aufbaut, um gerade Koalitionen in den Ländern zu verhindern. Dass ihr Ziel also gar nicht ist, dass seriös sondiert werden kann in den Ländern." Es stelle sich die Frage, wie die BSW-Spitzenkandidaten und -Vorsitzenden in den Landesverbänden damit umgingen - "ob sie hier nur Bote von Botschaften von Sahra Wagenknecht sind oder ob sie auch selbstbewusst Politik für Sachsen, für Thüringen und Brandenburg machen".