Koalition: Scharfer Protest gegen angepeilte Klimaziel-Lockerung

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte am Freitag, die im Klimaschutzgesetz enthaltenen Ziele seien geltendes Recht, das Ministerium arbeite daher weiter an der Umsetzung. Der Ministerpräsident habe kommuniziert, dass die Erreichung der Klimaziele an Bedingungen auf Bundesebene geknüpft sei. "Eine Angleichung der bayerischen Klimaziele an die Ziele des Bundes ist perspektivisch möglich. Das ist entsprechend Konsens innerhalb der Staatsregierung", sagte der Sprecher. Eine mögliche Änderung der bayerischen Klimaziele bedürfe einer Landtags-Entscheidung. "Einen Gesetzesentwurf des bayerischen Umweltministeriums dazu gibt es nicht."