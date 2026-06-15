Koalition ringt um Reformen Söder fordert Kompromisse - "Zum Erfolg verdammt"

München - Im Ringen um umfassende Sozial- und Steuerreformen fordert CSU-Chef Markus Söder Kompromissbereitschaft von allen Seiten - die beschlossene Ausweitung der Mütterrente will er aber keinesfalls rückgängig machen. "Wir wissen alle, dass wir jetzt in den kommenden Wochen Kompromisse machen müssen. Jeder, auch wir", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Das bedeute, dass nicht jeder jubeln werde. "Aber keine Lösung zu erreichen, nur in Schönheit zu sterben, wird am Ende keinen Erfolg bringen", warnte der CSU-Vorsitzende. Das werde sonst nur als eine Art Staatsversagen gewertet. "Und das werden wir nicht akzeptieren."