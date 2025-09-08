Koalition: Kreise: Kompromiss bei Jagdrecht in Sicht

München (dpa/lby) - Nach monatelangem Streit um eine Reform des bayerischen Jagdgesetzes deutet sich ein Kompromiss an: CSU und Freie Wähler hätten sich auf Eckpunkte geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Dazu passt, dass für die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Dienstag auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) angekündigt wurden. Eine entsprechende Einladung verschickte die Staatskanzlei am Montagnachmittag.