Koalition Koalitionsausschuss im Kanzleramt beendet

Verschärfte Regeln beim Bürgergeld

Thema im Koalitionsausschuss war auch die geplante Reform des Bürgergelds. Mehr Härte soll es bei Regelverstößen geben. Missbrauch soll eingedämmt, Sanktionen sollen verschärft werden. Das System soll nicht mehr so leicht wie bisher ausgenutzt werden können. Bereits in der laufenden Woche sei mit einem Gesetzentwurf von Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas zu rechnen, hatte es in der SPD zuvor geheißen. Auch aus der Union war zu hören gewesen, Merz und Bas seien in ihren Verhandlungen weit gekommen.