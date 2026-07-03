Koalition: Koalition will Reformpaket nicht zerreden lassen

Nächste Baustelle: Haushalt 2027

Nach den Einigungen auf das Krankenkassensparpaket, zur Rentenreform sowie auf das Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung steht zu Wochenbeginn das nächste große Projekt an. Das Bundeskabinett will am Montag den Entwurf für den Haushalt 2027 beschließen. Man müsse die Staatsverschuldung unter Kontrolle halten, die Spielräume seien begrenzt, betonte Merz im ARD-"Brennpunkt". "Wir sparen über alle Etats hinweg. Wir werden jetzt auch noch einmal auf zwei Prozent erhöhen im nächsten Jahr für 2028", sagte der Kanzler. Finanzminister Klingbeil hatte für 2027 alle Ressorts zu einer Einsparvorgabe von einem Prozent verpflichtet. Das bringt vier Milliarden Euro.

Fasst die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen in die Regierung?

Die Regierung hofft auch, ihre miserablen Umfragewerte zu verbessern. Man wolle zeigen, dass die Regierung handlungs- und entscheidungsfähig sei, die Probleme erkenne, in richtiger Weise vorgehe sowie vertrauensvoll und vertraulich zusammenarbeite, sagte Merz bei "Maybrit Illner".

Der Vertrauensverlust bei der Bevölkerung lässt sich auch am neuen ARD-"Deutschlandtrend" ablesen, dessen Zahlen vor der Koalitionseinigung von Infratest dimap erhoben wurden. Hier liegt die Union mit 22 Prozent deutlich hinter der AfD mit 27 Prozent. Die SPD steht nur bei 12 Prozent. Die Grünen kommen auf 15 und die Linken auf 11 Prozent. Befragt wurden 1.317 Wahlberechtigte ab 18 Jahren von Montag bis Mittwoch. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.