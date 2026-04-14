"Wie geht es in der Region weiter?"

"Die USA und der Iran stehen in der Verantwortung, eine tragfähige Lösung für Frieden zu finden", sagte der SPD- und Ressortchef. Klingbeil kritisierte die Blockade der Straße von Hormus durch die USA, die laut US-Präsident Donald Trump begonnen hat. "Das führt alles dazu, dass die Lage noch instabiler wird und dass wir wirtschaftliche Konsequenzen bei Energiepreisen und Lieferketten weiter auch bei uns spüren", sagte Klingbeil. "Am besten wäre es, die Verhandlungen gehen weiter und es kommt zu einer wirklichen Waffenruhe. Die Öffnung und Sicherheit der Straße von Hormus sollten dann gewährleistet werden."