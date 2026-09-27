Koalition Kassen warnen vor Pflege-Blockade - "Geld alle"

Berlin - Die Pflegekassen ermahnen die SPD, die angekündigte Pflegereform nicht zu blockieren. "Nicht zu handeln, wäre fatal", sagte der Chef des Kassen-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Pflegereform muss jetzt in den Deutschen Bundestag kommen." Ähnlich äußerte sich die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Katrin Staffler (CSU). SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte Änderungen an Reformplänen von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) gefordert und mit Blockade gedroht.