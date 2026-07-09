Bundestag Merz verkündet Tomahawk-Deal – und wirbt für Reformen

"Morgen, so hoffe ich jedenfalls, werden wir im Bundestag und im Bundesrat die gesetzliche Krankenversicherung auf eine neue finanzierbare Grundlage stellen", sagte er. Am Vortag hatten Abgeordnete der Grünen und der Linken jeweils Eilanträge beim Verfassungsgericht eingereicht, um die Abstimmung in letzter Minute zu stoppen. Auch ein AfD-Abgeordneter kündigte den Gang nach Karlsruhe an.

"Wir dürfen nicht nachlassen"

Der Kanzler sieht bereits eine positive Wirkung des Reformkurses. Unter Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamts sagte er: "Viele Unternehmen fahren die Produktion hoch." Seit Anfang 2025 steige der Auftragsbestand in den Unternehmen kontinuierlich an und liege heute um 30 Prozent höher als Ende 2024. "Das sind ermutigende Zeichen unserer Volkswirtschaft." Allerdings sei das noch nicht der Durchbruch und es gebe einige Branchen, die in einer schweren Krise seien. "Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen weiter hart arbeiten, wir müssen noch besser werden."