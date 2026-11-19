Welches Präsent hat der Kanzler für seine Gäste parat?

Alle Teilnehmer sollen von Merz "ein kleines Bröckchen" von der Mauer bekommen, die Berlin 28 Jahre lang geteilt hat. Die Botschaft des Kanzlers: Der Fall der Mauer habe gezeigt, was möglich ist, wenn man geschlossen und entschlossen auftrete.

Merz knüpft damit an eine Rede an, die Selenskyj im März 2022 nur wenige Wochen nach der russischen Invasion im Bundestag hielt. "Es ist eine Mauer mitten in Europa zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt, mit jeder nicht getroffenen Entscheidung", sagte er mit Blick auf die damals noch recht spärliche deutsche Unterstützung für die Ukraine. Er wendete sich dann direkt an den damaligen Kanzler Olaf Scholz (SPD): "Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient."

Selenskyj zitierte damit den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der 1987 bei einem Berlin-Besuch vom sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow gefordert hatte, die Berliner Mauer niederzureißen. Selenskyjs Appell wirkte: Heute ist Deutschland der wichtigste Unterstützer der Ukraine.