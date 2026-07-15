Berlin - Nach den Reformbeschlüssen der vergangenen Wochen sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die schwarz-rote Koalition als Projekt über die nächste Bundestagswahl hinaus. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur begründete er das damit, dass der Reformbedarf nur von einer stabilen und handlungsfähigen Koalition der Mitte gedeckt werden könne und er diese Handlungsfähigkeit nur bei Union und SPD sehe. "Und dieses Modell sollte dann sinnigerweise auf acht Jahre angelegt sein", sagte er.